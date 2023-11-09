МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах Приморья, оставшихся без света во время мощного циклона 6 ноября, сообщает АО "ДРСК". Сахалин и северные Курилы свяжет прямое авиасообщение

"Электроснабжение населенных пунктов Приморья полностью восстановлено. Вчера вечером энергетики восстановили электроснабжение оставшихся населённых пунктов – села Кировка Ханкайского района, Сергеевка и Садовая Пограничного района", — говорится в сообщении.

В настоящее время бригады ведут послеаварийные осмотры ЛЭП для оценки ущерба, причиненного непогодой. На предприятии продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с приближающимся очередным циклоном.

В понедельник, 6 ноября южный циклон накрыл Приморье: во Владивостоке затопило дороги, часть жителей города остались без света, в Лесозаводске и Дальнереченске шел ледяной дождь, там оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, повалило более 200 деревьев. В обоих муниципалитетах введен режим ЧС. В целом отключения света отмечались в семи районах Приморья. По информации краевой прокуратуры, проблемы с электроснабжением коснулись порядка 100 тысяч жителей региона.