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В Приморье восстановили электроснабжение после циклона
Энергетика
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Энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах Приморья, оставшихся без света во время мощного циклона 6 ноября, сообщает АО "ДРСК". "Электроснабжение... ПРАЙМ, 09.11.2023
энергетика, регионы, экономика, новости, россия, приморье, энергоснабжение, восстановление
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах Приморья, оставшихся без света во время мощного циклона 6 ноября, сообщает АО "ДРСК".
"Электроснабжение населенных пунктов Приморья полностью восстановлено. Вчера вечером энергетики восстановили электроснабжение оставшихся населённых пунктов – села Кировка Ханкайского района, Сергеевка и Садовая Пограничного района", — говорится в сообщении.
В настоящее время бригады ведут послеаварийные осмотры ЛЭП для оценки ущерба, причиненного непогодой. На предприятии продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с приближающимся очередным циклоном.
В понедельник, 6 ноября южный циклон накрыл Приморье: во Владивостоке затопило дороги, часть жителей города остались без света, в Лесозаводске и Дальнереченске шел ледяной дождь, там оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, повалило более 200 деревьев. В обоих муниципалитетах введен режим ЧС. В целом отключения света отмечались в семи районах Приморья. По информации краевой прокуратуры, проблемы с электроснабжением коснулись порядка 100 тысяч жителей региона.