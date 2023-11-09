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Казахстанская компания будет поставлять уран в Китай
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Казахстанская национальная атомная компания "Казатомпром" заключила контракт на поставку урана с китайской China National Uranium Company Limited, сообщила в четверг пресс-служба... ПРАЙМ, 09.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Казахстанская национальная атомная компания "Казатомпром" заключила контракт на поставку урана с китайской China National Uranium Company Limited, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.
"АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" подписало контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана с компанией China National Uranium Company Limited – CNUC", — говорится в сообщении.
Отмечается, что заключение контракта с крупной китайской энергетической компанией "будет способствовать обеспечению растущей потребности Китая в чистой безуглеродной электроэнергии и укреплению исторически долгосрочных отношений в атомной сфере между двумя странами".
Указывается, что объемы и коммерческие условия контракта являются конфиденциальными и не подлежат публичному раскрытию.