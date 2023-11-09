МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В охранной зоне нефтепродуктопровода "Транснефть" Ярославль — Приморск-2 было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое было успешно обезврежено специалистами, сообщил агентству РИА Новости советник президента — пресс-секретарь компании Игорь Демин.

"Вчера в 12.40 мск патрульной группой управления безопасности ООО "Транснефть — Балтика" в ходе планового обхода в охранной зоне магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Ярославль – Приморск 2 был обнаружен предмет, впоследствии оказавшийся самодельным взрывным устройством. Оперативно прибывшие специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии обезвредили взрывное устройство на месте", — сообщил представитель "Транснефти".

Он также отметил, что в связи с инцидентом спецслужбами проводятся следственные мероприятия. МНПП Ярославль – Приморск 2 продолжает работу в штатном режиме.