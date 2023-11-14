МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. "Россети" принимают участие в стартовавшем в Екатеринбурге 10-м международном чемпионате высокотехнологичных профессий "Хайтек". Компания проводит соревнования по четырем отраслевым компетенциям: "Обслуживание и ремонт оборудования РЗА", "Интеллектуальные системы учета электроэнергии", "Эксплуатация кабельных линий электропередачи" и "Оперативное обслуживание подстанций в электрических сетях".

"Россети" являются давним партнером чемпионата, общими усилиями мы успешно развиваем технологичные профессиональные компетенции, востребованные в сетевом комплексе. Это одно из важных направлений работы, нацеленной на обеспечение электроэнергетики высококвалифицированными кадрами", — отметил замгендиректора-руководитель аппарата компании Владимир Харитонов.

Чемпионат "Хайтек" проводится Агентством развития профессий и навыков при поддержке Минэкономразвития, Минпромторга, правительства Свердловской области и Агентства стратегических инициатив. Всего в 35 компетенциях выступают около тысячи конкурсантов и экспертов из российских компаний, представители 10 стран ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН.

Основные его задачи — формирование передовых стандартов профессий и навыков работников высокотехнологичных отраслей промышленности в соответствии со сквозными и критическими технологиями.

По словам Харитонова, "Хайтек" — не просто возможность признанным профессионалам в формате соревнований поделиться лучшими практиками и заявить о себе, но и эффективный инструмент популяризации рабочих профессий, вовлечения молодежи в ключевые отрасли.