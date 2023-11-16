2023-11-16T14:05:00+03:00
2023-11-16T14:24:16+03:00
2023-11-16T14:05:00+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20231116/842286330.html
Лавров спрогнозировал взаимодействие Венесуэлы и России в энергетике
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия и Венесуэла будут наращивать темпы и объемы совместной работы в области добычи нефти и газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, между сторонами наработаны... ПРАЙМ, 16.11.2023
нефть, энергетика, новости, газ, россия, венесуэла, сергей лавров, добыча нефти, добыча газа
https://cdnn.1prime.ru/images/84187/23/841872345.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84187/23/841872345.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84187/23/841872344.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84187/23/841872344.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84187/23/841872332.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84187/23/841872332.jpg
https://1prime.ru/global/20231113/842254091.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Россия и Венесуэла будут наращивать темпы и объемы совместной работы в области добычи нефти и газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, между сторонами наработаны многочисленные проекты в области нефтедобычи и разработке газовых месторождений, в сельском хозяйстве, медицине, фармацевтике, коммуникациях, космосе и в сфере новых технологий.
"По всем направлениям мы договорились наращивать темпы и объемы взаимодействия", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто в Москве.