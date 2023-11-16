МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Россия и Венесуэла будут наращивать темпы и объемы совместной работы в области добычи нефти и газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Совет ЕС заявил о готовности отменить санкции против Венесуэлы

По его словам, между сторонами наработаны многочисленные проекты в области нефтедобычи и разработке газовых месторождений, в сельском хозяйстве, медицине, фармацевтике, коммуникациях, космосе и в сфере новых технологий.

"По всем направлениям мы договорились наращивать темпы и объемы взаимодействия", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто в Москве.