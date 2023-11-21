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2023
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Путин заявил о готовности развивать геологоразведку с Таджикистаном
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Россия намерена вести совместную работу с Таджикистаном по геологоразведке и добыче урана, а также таких редких металлов, как литий, сообщил президент России Владимир Путин... ПРАЙМ, 21.11.2023
энергетика, экономика, новости, россия, уран, таджикистан, литий
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Россия намерена вести совместную работу с Таджикистаном по геологоразведке и добыче урана, а также таких редких металлов, как литий, сообщил президент России Владимир Путин.
"Видим хорошие перспективы и в горнодобывающей отрасли. Российские компании заинтересованы в совместной с таджикистанскими партнерами геологоразведке и добыче урана, а также металлов редкой и редкоземельной группы, включая литий", — отметил российский лидер.
По словам президента России, госкорпорация "Росатом" недавно закончила в Таджикистане проект восстановления промышленной площадки переработки урана. Компания готова к сотрудничеству с таджикистанской стороной по другим вопросам применения технологий мирного атома, прежде всего в области медицины.