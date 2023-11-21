МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Россия намерена вести совместную работу с Таджикистаном по геологоразведке и добыче урана, а также таких редких металлов, как литий, сообщил президент России Владимир Путин. Россия и Таджикистан подпишут дорожную карту по сотрудничеству в туризме

"Видим хорошие перспективы и в горнодобывающей отрасли. Российские компании заинтересованы в совместной с таджикистанскими партнерами геологоразведке и добыче урана, а также металлов редкой и редкоземельной группы, включая литий", — отметил российский лидер.

По словам президента России, госкорпорация "Росатом" недавно закончила в Таджикистане проект восстановления промышленной площадки переработки урана. Компания готова к сотрудничеству с таджикистанской стороной по другим вопросам применения технологий мирного атома, прежде всего в области медицины.