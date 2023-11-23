2023-11-23T17:09:00+03:00
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2023
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В ОПЕК подтвердили дату заседаний альянса
Энергетика
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Конференция ОПЕК, мониторинговый комитет и министерская встреча ОПЕК+ пройдут в онлайн-формате 30 ноября, сообщила организация ОПЕК в своем пресс-релизе. "187-я... ПРАЙМ, 23.11.2023
нефть, энергетика, новости, опек, встреча
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Конференция ОПЕК, мониторинговый комитет и министерская встреча ОПЕК+ пройдут в онлайн-формате 30 ноября, сообщила организация ОПЕК в своем пресс-релизе.
"187-я встреча-конференция ОПЕК, 51-ая встреча Министерского мониторингового комитета и 36-я министерская встреча ОПЕК и вне-ОПЕК будет проводиться онлайн в четверг, 30 ноября", — говорится в сообщении.