МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Конференция ОПЕК, мониторинговый комитет и министерская встреча ОПЕК+ пройдут в онлайн-формате 30 ноября, сообщила организация ОПЕК в своем пресс-релизе. В Кремле не стали комментировать причины переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+

"187-я встреча-конференция ОПЕК, 51-ая встреча Министерского мониторингового комитета и 36-я министерская встреча ОПЕК и вне-ОПЕК будет проводиться онлайн в четверг, 30 ноября", — говорится в сообщении.