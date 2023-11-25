МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Германии необходимо пересмотреть отказ от атомной энергетики, так как закрытие АЭС осложняет переход на возобновляемые источники энергии и может привести к тяжелым экономическим последствиям, считает генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас. Германия заявила об отмене удержания роста цен на газ и электроэнергию

На полях климатической конференции ООН (COP28), которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае, страны-участницы, в том числе и Германия, как ожидается, объявят о введении более жестких мер по защите климата, чтобы остановить глобальное потепление на уровне на 1,5 градуса выше доиндустриального, сообщил телеканал ZDF. Таалас скептически оценивает реальные возможности правительства ФРГ.

"Я хотел бы призвать федеральное правительство (Германии — ред.) пересмотреть отказ от атомной энергетики", — цитирует ZDF Петтери Тааласа.

Таалас подчеркнул, что если Германия хочет сохранить свое потребление электроэнергии на текущем уровне или нарастить производство, то сделать это только за счет солнечной и ветряной энергии очень сложно. Кроме того, по его мнению, решение правительства о поэтапном отказе от использования угля в нынешних условиях обернется ростом цен на электричество, в результате чего для некоторых отраслей Германия перестанет быть экономически привлекательной страной.

В апреле в Германии была остановлена эксплуатация последних трех работавших АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году, но позднее планы были изменены. До этого в стране уже были отключены три из шести последних атомных электростанций.

В пятницу министр финансов Германии Кристиан Линднер, ранее уже объявивший о заморозке бюджета на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года, заявил о том, что государственное финансирование мер по удержанию цен на энергоносители и электричество будет прекращено с января 2024.