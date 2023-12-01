МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Россия планирует нарастить экспорт дизельного топлива более чем на четверть до конца 2023 года, пишет агентство Bloomberg. Новак прокомментировал ситуацию с ценами на дизельное топливо на АЗС

"Если план осуществится в полном объеме, то рост объема поставок будет обусловлен смягчением ключевых экспортных ограничений и восстановление внутренней переработки нефти", — сказал агентству ведущий аналитик по сырой нефти Kpler Виктор Катона.

По данным издания, Россия намерена нарастить вывоз дизеля из основных западных портов в декабре на 28% после того, как правительство ослабило экспортные ограничения, а также по причине снижения объемов экспорта из-за штормов в Черном море в ноябре.

Декабрьские поставки дизельного топлива запланированы на уровне 2,83 миллиона тонн, то есть около 681 тысяч баррелей в сутки. Декабрьские отгрузки топлива станут самым высокими с июля.