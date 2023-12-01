2023-12-01T21:06:08+03:00
2023-12-01T21:06:08+03:00
2023-12-01T21:06:08+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20231201/842437061.html
Россия планирует нарастить вывоз дизеля до конца года, пишет СМИ
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Россия планирует нарастить экспорт дизельного топлива более чем на четверть до конца 2023 года, пишет агентство Bloomberg. "Если план осуществится в полном объеме, то рост объема... ПРАЙМ, 01.12.2023
нефть, энергетика, новости, бензин, россия, дизельное топливо, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Россия планирует нарастить экспорт дизельного топлива более чем на четверть до конца 2023 года, пишет агентство Bloomberg.
"Если план осуществится в полном объеме, то рост объема поставок будет обусловлен смягчением ключевых экспортных ограничений и восстановление внутренней переработки нефти", — сказал агентству ведущий аналитик по сырой нефти Kpler Виктор Катона.
По данным издания, Россия намерена нарастить вывоз дизеля из основных западных портов в декабре на 28% после того, как правительство ослабило экспортные ограничения, а также по причине снижения объемов экспорта из-за штормов в Черном море в ноябре.
Декабрьские поставки дизельного топлива запланированы на уровне 2,83 миллиона тонн, то есть около 681 тысяч баррелей в сутки. Декабрьские отгрузки топлива станут самым высокими с июля.