МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" планирует к 2026 году на своем предприятии "Горно-химический комбинат" (ГХК, ЗАТО Железногорск, Красноярский край) ввести в строй новый центр по переработке отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС, там будут отработаны радиохимические технологии атомной энергетики будущего. "Росатом" предложил Казахстану построить два блока АЭС

Российская атомная отрасль осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах.

Логика двухкомпонентной ядерной энергосистемы основана на использовании плутония, выделяемого из отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов ВВЭР, для изготовления топлива реакторов на быстрых нейтронах и возможности применения плутония из ОЯТ "быстрых" реакторов для изготовления топлива установок ВВЭР. Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах.

Переработка ОЯТ и выделение из него ценных ядерных материалов, прежде всего плутония, – это ключевой этап, необходимый для замыкания ядерного топливного цикла. На данный момент в России работает один промышленный комплекс РТ-1 по радиохимической переработке ОЯТ. Он расположен на площадке предприятия "Росатома" "Производственное объединение "Маяк" (ЗАТО Озерск, Челябинская область).

"В следующем году в Железногорске завершится строительство еще одного радиохимического производства — опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) ГХК. К 2026-му, после отладки работы оборудования, он должен войти в строй действующих объектов", — отмечает официальное издание предприятия "Вестник ГХК".

Но и этих мощностей будет мало, чтобы удовлетворить все потребности по переработке ОЯТ в стране.

"Поэтому программой развития радиохимического направления запланировано создание еще одного масштабного атомного перерабатывающего производства — завода РТ-2. И здесь у ОДЦ ГХК особая миссия: стать площадкой для технологических поисков, которые помогут сформировать концептуальные решения для будущего большого завода", — пишет "Вестник ГХК".

По данным издания, в 2024-2025 годах на ОДЦ планируется провести большой ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и получить результаты, которые лягут в основу проектирования РТ-2.

Ожидается, что этот самый производительный и современный комплекс по переработке ОЯТ начнет работу во второй половине 2030-х годов.

Главное преимущество новых технологий ОДЦ — отсутствие сброса жидких радиоактивных отходов в окружающую среду. И в 2018 году на мощностях опытно-демонстрационного центра была успешно переработана первая отработавшая топливная сборка реактора ВВЭР-1000 российских АЭС. Тем самым удалось полностью подтвердить работоспособность уникальных "зеленых" методов, не создающих рисков для окружающей среды.

В дальнейшем на ГХК закончат сооружение и запустят в эксплуатацию вторую очередь ОДЦ. Центр послужит основой для создания на базе комбината крупномасштабного завода по переработке ОЯТ. Планируется, что, помимо топливных сборок реакторов ВВЭР-1000, предприятие сможет перерабатывать топливо и других реакторов, в том числе на быстрых нейтронах.

Федеральная ядерная организация ФГУП "Горно-химический комбинат" — уникальное атомное производство, не имеющее аналогов в отечественной и мировой практике, громадный подземный промышленный комплекс, размещенный в скальных породах на берегу Енисея, в 50 километрах ниже Красноярска.

ГХК был образован в 1950 году с целью производства плутония для советского ядерного оружия. На предприятии действовали три мощных промышленных уран-графитовых реактора-наработчика оружейного плутония. Благодаря плутонию с ГХК Советскому Союзу удалось переломить отставание от США по количеству ядерных боеприпасов. В 1995 году с предприятия сняли государственный оборонный заказ на производство плутония. Комбинат выполнил задачу, для которой создавался — надежно обеспечил безопасность страны.

Сейчас ГХК – одно из ключевых предприятий "Росатома" по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения. Строительство опытно-демонстрационного центра по переработке ОЯТ стало самым сложным проектом за всю новейшую историю "Горно-химического комбината".

Благодаря технологиям более современным, чем мировые аналоги, ОДЦ позиционируется как самый современный радиохимический завод поколения 3+ (заводы французской компании Areva — поколение 2+). Инновационные технологии, используемые при создании ОДЦ, позволят значительно снизить объемы образующихся высоко- и среднеактивных отходов по сравнению с существующими мировыми и отечественными аналогами, а также минимизируют образование жидких радиоактивных отходов.

В 2018 году на мощностях первой очереди ОДЦ была успешно переработана первая отработавшая топливная сборка реактора ВВЭР-1000 российских АЭС. Тем самым удалось полностью подтвердить работоспособность уникальных "зеленых" методов, не создающих рисков для окружающей среды. На ОДЦ планируется переработка топлива и других реакторов, в том числе на быстрых нейтронах.