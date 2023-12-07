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2023
https://1prime.ru/energy/20231207/842489028.html
Россия пока не будет увеличивать поставки электроэнергии в Китай
Энергетика
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Объем поставок российской электроэнергии в Китай, сниженный в августе с 600 МВт до 100-200 МВт, пока не будет увеличен, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Павел... ПРАЙМ, 07.12.2023
энергетика, новости, россия, китай, электроэнергия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Объем поставок российской электроэнергии в Китай, сниженный в августе с 600 МВт до 100-200 МВт, пока не будет увеличен, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.
"Перспектив по росту количественных параметров мы пока не видим", — сказал он в кулуарах конференции "Возобновляемая энергетика России: технологии энергоперехода", отвечая на вопрос об экспорте электроэнергии в Китай.
"Мощность пока не увеличена до тех параметров, о которых вы говорите (заявленная в контракте максимальная мощность — 600 МВт – ред.). Причина — схемно-режимная ситуация, возможности генерирующих объектов и рост электропотребления внутри ОЭС Востока", — пояснил замминистра.
Минэнерго 10 августа сообщало о снижении перетока в Китай по ЛЭП 500 кВ "Амурская-Хэйхэ" до 100-200 МВт с плановых 600 МВт. "Интер РАО" (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) тогда подтверждало ограничения по ЛЭП 500 кВ, но в компании говорили о сохранении плановых поставок по линиям 110 и 220 кВ.