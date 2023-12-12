МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Палата представителей США в понедельник вечером одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года, свидетельствуют результаты голосования. США втрое нарастили покупки урана из России

В поддержку инициативы, получившей название "Закон о запрете импорта российского урана", высказалось необходимое большинство конгрессменов.

Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США.

"США находятся в опасной зависимости от поставок российского ядерного топлива для нашего существующего парка атомных электростанций", — заявила ранее по этому поводу одна из авторов законопроекта, председатель комитета по энергетике палаты представителей Кэти Макморрис Роджерс.

Между тем, как свидетельствует недавняя американская статистика, США в октябре нарастили объемы закупки российского урана в три раза — до 43,25 тонны. Это стало крупнейшей американской закупкой с июня текущего года, а Россия стала вторым ведущим поставщиком данного топлива в страну.