ДОХА, 13 дек — ПРАЙМ. Сирия инициирует проведение сейсморазведочных работ в 2024 году для поиска новых месторождений нефти и газа, в частности к северу от Дамаска, сообщил РИА Новости министр нефти Сирии Фирас Каддур, который принимал участие в созванной в Катаре 12-й Арабской энергетической конференции. Взрывы прогремели на американской базе на северо-востоке Сирии

Каддур стал первым сирийским министром, посетившим Катар с момента начала гражданского конфликта в республике в 2011 году.

"В настоящее время мы объявили о проведении геологоразведки или сейсморазведочных работ в некоторых районах Сирии, например к северу от Дамаска и в других местах. В 2024 году сейсморазведка будет проведена, и мы начнем вкладывать инвестиции в эти месторождения при наличии положительных результатов", — сказал Каддур.

Он добавил, что сирийское правительство восстанавливает месторождения на севере страны, которые пострадали от действий террористических группировок.

По словам министра, часть сирийских месторождений, которые имеют важное значение, все еще остаются вне контроля сирийского правительства под американской оккупацией. "Мы рассчитываем в самое ближайшее время освободить остающиеся под оккупацией месторождения, вернуть их министерству нефти и минеральных ресурсов Сирии и начать их восстановление", — добавил министр.

В районах нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, которые находятся под контролем курдских "Сирийских демократических сил" и США, сосредоточено около 70% сирийской нефти. Крупнейшим нефтегазовым месторождением в Сирии считается Аль-Омар, где расположена база США, где до 2011 года добыча нефти составляла 80 тысяч баррелей в сутки.