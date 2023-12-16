КИШИНЕВ, 16 дек — ПРАЙМ. Правительство Молдавии возьмет под свой контроль месторождения газа и нефти на юге страны, сообщили в пресс-службе законодательного собрания. В Кремле рассказали, когда Украина и Молдавия смогут вступить в ЕС

Законопроект касался газовых месторождений в селе Викторовка Кантемирского района и месторождений нефти в селе Вэлень Кагульского района.

"Парламент принял проект закона, согласно которому правительство возьмет под контроль активы по эксплуатации месторождений природного газа и сырой нефти на юге страны… Законопроект был принят в первом и втором чтении", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

Уточняется, что решение было принято после истечения срока действия лицензии на разработку природных месторождений, первоначально предложенной в 1995 году компании Redeco из США, а затем перешедшей в 2007 году к Valiexchimp.

Ранее в пресс-службе кабмина сообщали, что оценка деятельности этих компаний выявила несколько серьезных проблем, которые указывают на "несовершенное управление и неэффективный подход к управлению национальными ресурсами".

Согласно принятым изменениям, прямую ответственность за управление этими ресурсами возложат на Агентство публичной собственности, а право на разработку подземных месторождений предоставят государственному предприятию "Гидрогеологическая экспедиция Молдовы "EHGeoM".