МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Поставки российского газа за рубеж за 11 месяцев 2023 года сократились в физическом объеме на 34% в годовом выражении, нефти — на 7%, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" врио главы ФТС Руслан Давыдов. Минэнерго проработает исключения из-под пошлины на нефтепродукты

"Поставки газа сократились в стоимостном объеме на 69%, а в физическом объеме — на 34% по сравнению с прошлым годом за 11 месяцев. Поставки нефти сократились на 7% в физическом объеме, то есть нефть пострадала меньше, поскольку есть альтернативные пути доставки российской нефти", — сказал Давыдов на вопрос о том, какова в целом ситуация с поставками российских углеводородов за рубеж.

Он также отметил, что произошло перераспределение поставок с Запада на Восток и на Юг.

"Если говорить об энергоносителях, то наши главные страны, куда мы экспортируем свои энергоносители, — это Китай, Индия, Турция, страны ЕАЭС и те страны, которые мы называем дружественными, опорными странами, основными странами. То есть эта линейка как раз она заменила те объемы, которые раньше поставлялись в основном в Нидерланды, и оттуда уже перераспределялись по западным странам", — указал Давыдов.