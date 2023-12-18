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Экспорт российского газа снизился за 11 месяцев, заявили в ФТС
Энергетика
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Поставки российского газа за рубеж за 11 месяцев 2023 года сократились в физическом объеме на 34% в годовом выражении, нефти — на 7%, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24"... ПРАЙМ, 18.12.2023
нефть, энергетика, новости, газ, россия, фтс, газ, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Поставки российского газа за рубеж за 11 месяцев 2023 года сократились в физическом объеме на 34% в годовом выражении, нефти — на 7%, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" врио главы ФТС Руслан Давыдов.
"Поставки газа сократились в стоимостном объеме на 69%, а в физическом объеме — на 34% по сравнению с прошлым годом за 11 месяцев. Поставки нефти сократились на 7% в физическом объеме, то есть нефть пострадала меньше, поскольку есть альтернативные пути доставки российской нефти", — сказал Давыдов на вопрос о том, какова в целом ситуация с поставками российских углеводородов за рубеж.
Он также отметил, что произошло перераспределение поставок с Запада на Восток и на Юг.
"Если говорить об энергоносителях, то наши главные страны, куда мы экспортируем свои энергоносители, — это Китай, Индия, Турция, страны ЕАЭС и те страны, которые мы называем дружественными, опорными странами, основными странами. То есть эта линейка как раз она заменила те объемы, которые раньше поставлялись в основном в Нидерланды, и оттуда уже перераспределялись по западным странам", — указал Давыдов.