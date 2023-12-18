МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Народное собрание (парламент) Болгарии проголосовало за досрочное ограничение операций с российской нефтью для НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). В Болгарии одобрили отмену "карательных" тарифов на транзит газа из России

Внеочередное заседание парламента состоялось несмотря на попытки сорвать его со стороны партий "Возрождение" и "Есть такой народ" (ЕТН). Оппозиционные депутаты встали вокруг парламентской трибуны и заблокировали ее. Поскольку их коллеги продолжили выступать с места с помощью портативного микрофона, представители "Возрождения" демонтировали часть колонок, чтобы выступления не были слышны. После этого в зале начались "физические столкновения" между депутатами, отмечает БНТ.

Несмотря на стычки, работа на пленарном заседании не прекращалась благодаря выступлениям с мест. Парламент 144 голосами "за" ввел запрет на экспорт продуктов из российской нефти для НПЗ "Лукойл Нефтохим" с 1 января, а с 1 марта ему будет запрещено перерабатывать российскую нефть.

В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.

Ранее компания "Лукойл" заявила, что пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии, проанализировав в том числе возможность продажи бизнеса в стране.