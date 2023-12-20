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https://1prime.ru/energy/20231220/842623888.html
OMV ответит на приказ Путина по Южно-Русскому месторождению
Энергетика
Новости
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Австрийская нефтегазовая компания OMV изучает указ президента России Владимира Путина, касающийся Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения, и может предпринять... ПРАЙМ, 20.12.2023
нефть, энергетика, новости, газ, россия, omv, месторождение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV изучает указ президента России Владимира Путина, касающийся Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения, и может предпринять дальнейшие шаги для защиты своих прав, сообщили в компании.
Путин подписал указ о создании российских обществ, к которым перейдут права ОАО "Севернефтегазпром", оператора Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения. Приобрести долю в нем предлагается СОГАЗу. Сейчас акционеры "Севернефтегазпрома" — "Газпром" (доля экономического участия — 40%), дочерние структуры BASF AG (Wintershall Holding GmbH — 35%) и OMV AG (OMV Exploration & Production GmbH — 25%).
"По имеющейся информации, президент России подписал указ о Южно-Русском месторождении. Согласно этому указу, пакеты акций OMV и ее доли в газовом месторождении должны быть переданы новым российским компаниям… В настоящее время OMV изучает президентский указ и может предпринять дальнейшие шаги для сохранения своих прав", — говорится в пресс-релизе OMV.