МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Группа членов Палаты представителей США направила письмо советнику президента по нацбезопасности Джейку Салливану, в котором заявила о неэффективности политики ограничения предельной цены на российскую нефть, призвав вместо этого ввести "всеобъемлющие санкции" против энергосектора РФ, говорится в обнародованном в среду обращении законодателей. США распространили санкции на четыре российские юрлица и нефтетанкер

В документе, подписанном главами различных комитетов и подкомитетов, курирующих вопросы национальной и финансовой безопасности, содержится "осуждение продвигаемой администрацией Байдена политики "ценового потолка", позволяющей России продолжать финансирование конфликта на Украине".

"Вместо этого мы призываем вас ввести всеобъемлющий режим санкций против энергетического сектора, который будет более эффективно действовать в отношении получаемой Россией выгоды от продажи ее энергоресурсов, в частности, нефти", — следует из обращения.

Конгрессмены утверждают, что политика "ценового потолка" была основана на идее о "легкой победе над Россией". "Однако такого рода принятие желаемого за действительное лишь продлило страдания украинского народа", — подчеркнули они.

Авторы письма ссылаются на давний опыт санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы, напоминая, что администрация Байдена не предпринимала попыток применить к какой-либо из них подобные ограничения. Кроме того, конгрессмены задаются вопросом, почему администрация Байдена запрашивает у законодателей дополнительные средства на нужды Украины, в то же время позволяя РФ ежемесячно выделять "миллиарды долларов для ее военной машины".