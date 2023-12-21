МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Бельгия после пяти месяцев снижения закупок российского сжиженного природного газа нарастила их в октябре сразу в шесть раз. Почему это происходит на фоне риторики о необходимости отказаться от энергоносителей из России и как получается, что одно не исключает другого? Россия ищет тихую гавань для своих резервов на Востоке

Последний рекорд Брюссель побил в апреле — тогда он купил у российской стороны 745 миллионов кубометров СПГ, а затем стал сокращать импорт. В октябре все вновь резко изменилось: закупки подскочили до 448,6 миллиона кубов. За этот объем Брюссель заплатил России в семь раз больше, чем месяцем ранее — 166 миллионов евро. На его долю пришлось почти 37 процентов импорта российского СПГ.

Бельгия входит в число крупнейших в мире импортеров СПГ, поскольку обладает развитой инфраструктурой для регазификации. Страна имеет статус транзитного узла и используется как точка входа для немецких компаний, которым необходимо восполнять запасы после отказа от российского трубопроводного газа.

Бельгийский порт Зеебрюгге является крупным центром перевалки СПГ. Он один из немногих в Европе способен принимать танкеры ледового класса, использующиеся в северных водах. Зеебрюгге и соседний Антверпен связаны системой газопроводов, позволяющей поставлять природный газ на 10 региональных рынков Европы. Главный получатель — Германия, не сильно отстает и Франция. Нидерланды также получают регазифицированный газ из Бельгии, но осенью возобновили собственные закупки СПГ у России и продолжают наращивать.

На рекорд по закупкам в 2023 году может выйти Испания, у которой есть портовая инфраструктура и шесть заводов по регазификации. Эта страна после закрытия газопровода Магриб-Европа больше других зависит от российского газа и за год нарастила закупки примерно на 45%. Греция и Португалия после трехмесячного перерыва в октябре также начали снова закупать российский СПГ.

В целом трейдеры отмечают: к концу года вся подходящая европейская портовая инфраструктура буквально забита российским газом. Поставщики пытаются выбрать положенные им контрактные объемы, опасаясь дальнейших ограничений или подорожания топлива. Цены на газ в Европе растут из-за начала отопительного сезона и проблемы транспортировки через Красное море. Китайское чудо сдувается: кого заденет обломками

Хранилища газа к осени были заполнены под завязку, но из них уже начат отбор. Многие опасаются дефицита к весне, тем более, зима может оказаться не такой теплой, как в прошлом году. Поэтому СПГ нужен для удовлетворения текущих потребностей.

Надежды на поставки из США — и это уже признают многие в Европе — оказались шаткими. Это стало особенно ясно на фоне забастовки на СПГ-заводах в Австралии: как только замаячил призрак дефицита и роста цен, газовозы начали разворачиваться в сторону Азии. Именно азиатский рынок для Штатов приоритетный, и останется таковым, несмотря на все заверения. Заботиться же о поставках в Европу они будут до тех пор, пока это выгодно. И ровно настолько, насколько это выгодно.

Поэтому Россия, как ни крути, остается для ЕС наиболее надежным и выгодным партнером. И там это тоже понимают: несмотря на публичные разговоры политиков о необходимости отказаться от российского топлива, поставки растут, что наглядно демонстрирует статистика. Очевидно, бизнес заботится о своих интересах и продолжит закупки до тех пор, пока не будет прямого приказа об их прекращении. Но и этого не произойдет, ведь запрет, очевидно, вызовет проблемы на рынке и приведет к очередному пересмотру глобальных торговых связей.и энергокризису. Все помнят, как в 2021 году цены на электричество в Европе достигали 300 евро за Мвт-ч. Это в 10 раз больше, чем за год до этого.

Вряд ли политики осмелятся допустить повторение, тем более, в 2024 году в регионе пройдет несколько важных выборов, результаты которых могут изменить политический ландшафт.