НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек — ПРАЙМ. Индия и Россия договорились о будущих блоках АЭС "Куданкулам", сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Индия пообещала найти напавших на ее торговые суда

Глава МИД Индии прибыл в Россию для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

"Сегодня в моем присутствии и в присутствии заместителя премьер-министра Мантурова мы подписали несколько очень важных соглашений, касающихся будущих блоков ядерного проекта "Куданкулам", — отметил Джайшанкар.

Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. Строящиеся сейчас энергоблоки №3, №4 и №5, №6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам".