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2023-12-27T11:01:03+03:00

2023-12-27T11:01:03+03:00

2023

https://1prime.ru/energy/20231227/842683206.html

Новак спрогнозировал рост потребления газа и нефтепродуктов в России

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА В РОССИИ В 2023 ГОДУ ВЫРАСТЕТ ПРИМЕРНО НА 4%, НЕФТЕПРОДУКТОВ — НА 2,7-2,8% — НОВАК ПРАЙМ, 27.12.2023

нефть, энергетика, новости, газ, россия, газ, нефтепродукты

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60