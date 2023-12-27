Новак: потребление газа в России вырастет на 4%, нефтепродуктов на 2,7-2,8%
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА В РОССИИ В 2023 ГОДУ ВЫРАСТЕТ ПРИМЕРНО НА 4%, НЕФТЕПРОДУКТОВ — НА 2,7-2,8% — НОВАК
https://1prime.ru/energy/20231227/842683206.html
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА В РОССИИ В 2023 ГОДУ ВЫРАСТЕТ ПРИМЕРНО НА 4%, НЕФТЕПРОДУКТОВ — НА 2,7-2,8% — НОВАК
https://1prime.ru/energy/20231227/842683206.html
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