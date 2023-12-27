НЬЮ-ДЕЛИ, 27 дек — ПРАЙМ. Дели надеется на расширение инвестиций в российский нефтегазовый сектор, заявил в ходе пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Лавров: Россия и Индия намерены укрепить сотрудничество в энергетике

"Отношения (Индии и России — ред.) развиваются и в том, что касается индийских вложений в Россию, в российский нефтегазовый сектор, мы надеемся расширять эти инвестиции", — сказал он.

Общая сумма инвестиций индийских компаний в российские проекты составляет 5,46 миллиарда долларов, среди них — 49,9% акций "Ванкорнефти", разрабатывающей Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение (26% принадлежит ONGC, 23,9% — трем остальным компаниям, "Роснефть" владеет долей в 50,1%), а также 29,9% — в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая разрабатывает часть Среднеботуобинского месторождения в Восточной Сибири (доля принадлежит консорциуму Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum).