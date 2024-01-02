МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Бангкоку интересны российские энергоресурсы, в частности сжиженный природный газ и уголь, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават. Таиланд готов начать переговоры с ЕАЭС о свободной торговле

"Я достаточно оптимистичен по поводу двусторонней торговли. Не только в сфере сельского хозяйства. Есть множество потенциальных сфер, где мы могли бы работать вместе, развивать их. Например, энергетика, сжиженный природный газ, уголь", — сказал он.

Дипломат отметил, что у Москвы и Бангкока есть политическая воля к развитию энергетического сотрудничества, при этом все будет зависеть от переговоров российских и таиландских компаний.

"Таиланд очень сильно полагается на импорт энергоресурсов. Конечно, если поставки российских энергетических ресурсов будут конкурентноспособными с учетом логистики и специфики используемых Таиландом энергетических ресурсов и все эти факторы окажутся приемлемыми для обеих сторон, могу сказать, что стороны будут более чем рады заключить сделку", — отметил Вонгсинсават.

Посол РФ в Бангкоке Евгений Томихин в декабре 2023 года также подтвердил, что власти Таиланда заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией в сфере энергетики, отметив, что, помимо нефти, СПГ, речь идет и об электрогенерации, взаимодействии в сфере научных изысканий, обмена опытом.

Томихин выразил надежду, что в 2024 году состоится, как и планировалось, очередное заседание двусторонней рабочей группы по энергетике российско-таиландской межправительственной комиссии по сотрудничеству.

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