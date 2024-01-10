ВАШИНГТОН, 10 янв — ПРАЙМ. Минэнерго США на фоне дискуссий о запрете импорта российского урана опубликовало запрос на услуги по обогащению этого металла в Штатах, говорится в сообщении ведомства. Лавров рассказал, где США закупают уран и другие материалы

"Управление ядерной энергетики министерства планирует заключить один или более контракт на производство высокопробного низкообогащенного урана на базе отечественных мощностей", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что максимальный срок контрактов предполагается до 10 лет, при минимальной стоимости контракта в размере 2 миллионов долларов, а предложения должны быть поданы до 8 марта. "Деятельность по обогащению и хранению урана должна осуществляться на континентальной части США", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания "Техснабэкспорт" (международная торговая марка TENEX, входит в "Росатом") предупредила американских клиентов о том, что власти РФ могут превентивно запретить экспорт урана в США, если законодатели в Вашингтоне введут эмбарго на его импорт с 2028 года.

Законодательство, находящееся на рассмотрении конгресса, разрешает импорт российского урана до 2028 года посредством исключений, чтобы дать потребителям время на поиск альтернативных поставок. Эту инициативу, ранее одобренную в палате представителей, в декабре заблокировали сенаторы, и перспективы законопроекта остаются неясными. Американские СМИ отмечали, что превентивный запрет экспорта со стороны России рискует посеять хаос на урановых рынках и вызвать резкий рост цен на топливо для ядерных реакторов.

По данным американского министерства энергетики, Россия поставляет почти четверть обогащенного урана, используемого в качестве топлива для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один.