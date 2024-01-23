КИШИНЕВ, 23 янв — ПРАЙМ. Оппозиционный в Молдавии политический Блок коммунистов и социалистов (БКС) призвал национальный регулятор энергорынка отказаться от практики многократного установления тарифов в течение одного года, соответствующее заявление депутаты сделали во вторник на брифинге в парламенте. Молдавия пережила высочайший за 20 лет рост цен на продукты, заявил эксперт

Поставки газа потребителям Молдавии подорожали после решения правительства о передаче под управление румынской компании Vestmoldtransgaz газотранспортной сети республики, которая принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу".

"Фракция БКС призывает Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) не допустить повышения тарифа на транспортировку газа потребителям, который уже был увеличен в конце 2023 года в 10 раз…. Фракция БКС предлагает также запретить НАРЭ увеличивать тарифы на энергоресурсы более одного раза в год", — сказал на брифинге депутат-социалист Петр Бурдужа.

По словам парламентария, социалисты и коммунисты требуют установления справедливых тарифов для потребителей, чтобы избежать сегодняшней ситуации, "когда при мировых ценах на газ менее чем 300 долларов молдавские потребители платили в 2023 году исходя из цен в среднем 724 доллара за тысячу кубометров газа. Бурдужа подчеркнул, что, взяв кредит на энергобезопасность, молдавские власти взяли на себя обязательство не только вернуть кредит с процентами, но и согласились координировать с ЕБРР поставщиков энергоресурсов, минуя тендеры. "И это объясняет высокие закупочные цены, логика которых заключается не в доступности для населения, а в выгоде для партнеров и самого банка. В результате молдавским потребителям приходится платить дважды и даже трижды за коммунальные услуги", — уточнил Бурдужа.

Ранее пресс-служба молдавского правительства сообщила, что министры энергетики Молдавии и Румынии Виктор Парликов и Себастьян-Иоан Бурдужа подписали в Кишиневе меморандум о намерении объединить газовые и электросети двух стран. Подчеркивалось, что в меморандуме обозначена возможность увеличения пропускной способности по транспортировке природного газа и продления газопровода Яссы — Унгены — Кишинев путем строительства новой магистрали газопровода вокруг Кишинева.

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Тарифы на газ выросли за несколько лет в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. Последний раз тариф пересматривали в июне 2023 года, снизив его более чем на 30% (было — 29, 27 леев (1,66 доллара)с НДС).Сейчас потребители платят 18,07 лея (1,02 доллара) за кубометр газа (с учетом НДС).