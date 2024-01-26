МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. "Лукойл" увеличил свою долю в "ЭЛ5-Энерго" до 63,84% с 56,44% после выхода UROC Limited из капитала, сообщила генерирующая компания. "Лукойл" договорился с китайской компанией по ГХК в Ставрополье

Согласно информации, приведенной на сайте "ЭЛ5-Энерго", "Лукойл" владеет 63,84% компании, ООО "ППИТ-7" — 5,54%, миноритарные акционеры — 30,62%. Данные приведены по состоянию на 19 января 2024 года. В этот день "ЭЛ5-Энерго" сообщала, что UROC Limited вышла из капитала компании. Ранее UROC Limited имела право распоряжаться 7,4% акций "ЭЛ5-Энерго", но в декабре 2023 года снизила долю до нуля.

Президент России Владимир Путин тогда же, в декабре, разрешил компании "Лукойл" приобрести акции "ЭЛ5-Энерго", принадлежащие UROC Limited. До этого "Лукойл" владел 56,44% компании.

Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают три газовые станции – Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовскую и Кольскую. Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт по выработке электроэнергии и 1,7 Гкал.ч по выработке тепла.