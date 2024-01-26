МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Европе грозит холод из-за решения Байдена остановить выдачу новых разрешений на экспорт СПГ, пишет Bloomberg. Названы основные покупатели катарского СПГ в Европе

Ранее в пятницу администрация президента США Джо Байдена ввела мораторий на выдачу разрешений на экспорт сжиженного природного газа на фоне изучения влияния добычи СПГ на климат, экономическую и национальную безопасность.

Остановка поставок топлива может затянуть реализацию проектов, рассчитанных на период после 2027 года, на которые уже выстроилась очередь европейских покупателей, таких как немецкая EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG или Securing Energy for Europe GmbH.

"Совершенно очевидно, что для нас наступил сложный период для новых американских проектов: сначала решение Байдена, а следом грядущие выборы и связанные с ними неопределенности", — считает независимый консультант по СПГ Жан-Кристиан Хаинц.

Европейские компании и трейдеры "растаскивают" сделки на поставки американского сжиженного топлива на проекты, которые сейчас под угрозой. пытаясь им заменить российский газ, поставляемый по трубопроводам. США и Британия введут новые санкции против хуситов, сообщили СМИ

Приостановка выдачи разрешений не повлияет на выданные ранее, однако может оказать влияние для более чем десяти предложений, ожидающих решения Министерства энергетики, включая предприятие Commonwealth LNG или расширение топливного комплекса Порт Артур от Sempra Energy в Техасе.

Катар встретил решение США с воодушевлением, так как претендует на роль поставщика топлива в Европу.