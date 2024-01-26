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В Белом доме прокомментировали решение Байдена по СПГ
Энергетика
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США останутся верны в стремлении обеспечить союзникам и партнерам поставки СПГ по всему миру, заявил национальный советник Белого дома по климату Али Заиди. "Позвольте мне внести... ПРАЙМ, 26.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 26 янв — ПРАЙМ. США останутся верны в стремлении обеспечить союзникам и партнерам поставки СПГ по всему миру, заявил национальный советник Белого дома по климату Али Заиди.
"Позвольте мне внести ясность, США уже являются экспортером СПГ номер один. Мы были и остаемся непоколебимыми в стремлении поддерживать наших союзников и партнеров по всему миру", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря американских политиков.
По словам Заиди, США ранее превысили ожидания по скорости поставок, особенно для "партнеров в Европе".