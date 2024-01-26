ВАШИНГТОН, 26 янв — ПРАЙМ. Решение президента Джо Байдена приостановить согласование новых контрактов на экспорт СПГ усилит Россию и поставит Европу в зависимое положение, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. В Белом доме прокомментировали решение Байдена по СПГ

Ранее в пятницу Белый дом приостановил выдачу разрешений на экспорт СПГ, замещающий на мировых рынках российское сырье, и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями — "экзистенциальной угрозой нашего времени".

"Решение президента Байдена… возмутительно. Преклонив колени перед климатическими активистами, президент усилит Россию, ослабит американскую энергетическую безопасность и толкнет Европу в зависимость от грязного российского экспорта", — написал республиканец Джонсон в социальной сети Х.

Власти США продвигают теорию о том, что добыча природного газа в России якобы сопряжена с большими экологическими издержками, чем добыча сырья в Штатах. Bloomberg: Европе грозит холод из-за решения Байдена

С осуждением решения Байдена выступил и Предвыборный штаб экс-президента Дональда Трампа выступил с осуждением решения Джо Байдена.

"Он (Джо Байден — прим. ред.) вновь поддался радикальным требованиям экоэкстремистов в своей администрации. Решение заблокировать строительство новых мощностей для экспорта американского СПГ наносит себе же очередную тяжелую рану, которая еще больше подрывает американскую экономическую и национальную безопасность", — сказала пресс-секретарь кампании Кэролин Ливитт.