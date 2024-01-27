МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Пуск реактора энергоблока №3 строящейся с участием России АЭС "Куданкулам" в Индии запланирован на нынешний год, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Лихачев отчитался об объемах заказов "Росатома" у египетских компаний

"В этом году за рубежом у нас два физпуска запланированы точно совершенно. Это станция "Руппур" в Бангладеш и это третий блок в Индии, "Куданкулам". Вплотную подходим к физпуску и в Турции, там точно совершенно закончатся пусконаладочные работы", — сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас в стадии высокой готовности ряд новых договоренностей. И по развитию нашего присутствия в странах, где мы уже, что называется, основательно работаем: наши белорусские партнеры говорят, не посмотреть ли нам на третий блок новой станции, турецкое правительство ведет с нами переговоры еще об одной четырехблочной станции в Турции. Правительство Бангладеш, которое недавно прошло опять выборы национальные и подтвердило свои полномочия, говорит, что, конечно, два энергоблока (АЭС "Руппур") в нашей огромной стране — это лишь начало большого пути", — отметил глава "Росатома".

По словам Лихачева, Узбекистан и Казахстан ведут переговоры с "Росатомом".

"Армения должна в течение полутора — двух лет максимум определиться с дальнейшим форматом развития своей атомной энергетики, Армения давно член атомного энергетического клуба", — добавил он.

Так называемый этап физического пуска энергоблока АЭС начинается с загрузки ядерного топлива в реактор. Затем, после ряда технологических операций, которые займут определенный период времени, обусловленный необходимостью соблюдения всех требований надежности и безопасности реакторной установки, следует собственно физический пуск — начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне реактора и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией. После этого мощность реакторной установки постепенно повышают. Следом за этапом физического пуска наступит этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет впервые вырабатывать электричество и выдавать его в сеть.