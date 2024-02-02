МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Chevron Corp опубликовала сегодня прибыль, превзошедшую оценки аналитиков, и повысила дивиденды в свете роста добычи нефти и газа. В прошлом году у компании сильно снизилась прибыль из-за просчетов и расходов.

Акции компании на премаркете немного выросли. Скорректированная прибыль Chevron в 4-м квартале превзошла прогноз аналитиков на 24 цента, составив 3,45 доллара на акцию. Суммарная прибыль составила 2,3 млрд долларов, сократившись на 64% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

В 2023 году прибыль второй по величине нефтедобывающей компании США сильно сократилась — до 21,3 млрд долларов. Существенно снизилась прибыль от нефтедобычи и переработки.

На компанию негативно повлияли задержки в программах расширения проектов и повышение затрат в бизнесе добычи нефти и газа. В сегменте переработки у компании в США существенно снизилась маржа, хотя у конкурентов результаты превзошли ожидания.

Несмотря на снижение годовой прибыли почти на 40%, Chevron в знак своей уверенности объявила о повышении дивидендов на 8% до 1,63 доллара на акцию. В прошлом году компания вернула акционерам рекордные 26,3 млрд долларов в виде дивидендов и выкупа акций.

Добыча нефти и газа увеличилась на фоне на фоне роста сланцевой добычи и приобретения активов. В Пермском бассейне, крупнейшем сланцевом месторождении в США, объемы добычи увеличились на 10%, благодаря чему годовая добыча повысилась до 3,12 млн баррелей нефти и газа в день.

Однако снижение цен, влияние курсов иностранных валют и разовые расходы нивелировали повышение объемов. Прибыль в 4-м квартале упала на 18% в сравнении с тем же периодом прошлого года и составила 6,45 млрд долларов без учета 3,7 млрд долларов расходов на списание стоимости активов в Калифорнии и покрытие ликвидационных издержек в Мексиканском заливе.

Операционный денежный поток Chevron был ниже, чем в тот же период предыдущего года — в основном из-за снижения цен на сырье и сокращения маржи в сегменте продаж продуктов нефтепереработки. Рентабельность задействованного капитала, показатель эффективности инвестиций, в 4-м квартале составила 5,1% против 14,2% годом ранее.

Скорректированная годовая прибыль составила 24,69 млрд долларов, или 13,13 доллара на акцию, против 36,54 млрд долларов, или 18,83 доллара на акцию, годом ранее.

Из-за приобретений и повышения вложений в США годовые капрасходы выросли на 32% до 15,8 млрд долларов. Примерно 450 млн долларов из них было вложено в активы PDC Energy, которые в ходе квартала принесли ей дополнительную добычу нефти и газа в размере 226 000 баррелей в день.