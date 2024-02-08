МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия и Мьянма завершили согласование документов, которые позволят реализовать постройку в Мьянме АЭС по российскому дизайну, заявил в интервью РИА Новости посол России в Республике Союз Мьянма Искандер Азизов. Мьянма признает правоту России в СВО, заявил посол России

По оценке дипломата, сотрудничество в энергетической области "может стать одним из ключевых направлений" кооперации России и Мьянмы.

"Мьянманские партнеры справедливо полагают, что Россия, входя в число ведущих энергетических держав, может предложить многое. Это касается не только поставок российской нефти и нефтепродуктов. Здесь можно и нужно смотреть значительно шире, принимая во внимание весь спектр имеющихся энергетических решений – это гидро- и ветроэнергетика, использование других источников возобновляемой энергии", — отметил Азизов.

По его словам, одним из ключевых направлений сотрудничества является сфера мирного использования атомной энергии.

"Уже сделан важный шаг на пути реализации проекта сооружения в стране АЭС российского дизайна. Принято принципиальное решение в пользу атомной станции малой мощности наземного базирования. В конце прошлого года российские и мьянманские специалисты завершили работу по согласованию двух очень важных документов, которые позволяют перевести этот проект в практическую плоскость", — отметил глава российской дипмиссии.

Он подчеркнул, что параллельно странами ведется работа по так называемым "обеспечивающим направлениям". Это вопросы обучения и подготовки персонала, формирования позитивного общественного мнения в отношении атомных технологий и развития ядерной инфраструктуры Мьянмы.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.