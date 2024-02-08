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2024
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Индия намерена расширить нефтегазовое сотрудничество с Россией
Энергетика
Новости
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Индия заинтересована в долгосрочных контрактах с российскими поставщиками нефти, заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури в интервью РИА Новости. "Сто процентов, мы хотим... ПРАЙМ, 08.02.2024
нефть, энергетика, новости, газ, индия, россия, нефть, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ГОА (Индия), 8 фев — ПРАЙМ. Индия заинтересована в долгосрочных контрактах с российскими поставщиками нефти, заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури в интервью РИА Новости.
"Сто процентов, мы хотим долгосрочных контрактов со всеми компаниями, потому что наши потребности в нефти будут расти. Сегодня мы потребляем 5 миллионов баррелей в день, они вырастут до 6,5 и 7, они будут расти дальше. Поэтому нас интересует долгосрочная перспектива, если цена адекватная", — сказал он.
Министр добавил, что Индия намерена расширять сотрудничество с Россией в сфере нефти и газа.
"Ответ — да", — сказал министр в ответ на вопрос, планирует ли Индия расширять сотрудничество с Россией в нефтегазовой отрасли.
Ранее глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что объемы экспорта нефти из России в Индию в 2023 году выросли до 70 миллионов тонн, в Китай — до 100 миллионов тонн. По оценкам главы РСПП Александра Шохина, объем экспорта российской нефти в Индию к 2030 году при сохранении текущих тенденций может превысить 100 миллионов тонн в год.