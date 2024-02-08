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Россия сократила поставки бензина за рубеж до уровня февраля 2023 года
Энергетика
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Объемы экспорта бензина из России снизились более чем на треть до уровня февраля 2023 года, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте правительства РФ. По данным... ПРАЙМ, 08.02.2024
нефть, энергетика, новости, бензин, россия, бензин, экспорт, топливо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Объемы экспорта бензина из России снизились более чем на треть до уровня февраля 2023 года, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте правительства РФ.
По данным Минэнерго, спрос на топливо на бирже стабильно удовлетворяется, экспорт бензина снизился более чем на треть к уровню февраля 2023 года, а запасы бензина и дизельного топлива остаются стабильно высокими.
В ходе штаба с участием представителей отрасли и министерств вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям и Минэнерго согласовать графики ремонта НПЗ для удовлетворения спроса в период начала посевной и сезона роста автомобильных перевозок.
"Прошу следить за сохранением рыночно обоснованных уровней цен и объёмов реализации топлива на бирже и заправочных станциях", — подчеркнул Новак.
Производство бензина в России снизилось в январе на 1,8%, до 3,49 миллиона тонн, по сравнению с тем же периодом 2023 года. Такая динамика фиксируется на фоне аварии, произошедшей на одной из установок НПЗ "Лукойла" в Нижегородской области, являющегося ключевым заводом для обеспечения потребностей Московского региона в топливе.