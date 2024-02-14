ПРАГА, 14 фев — ПРАЙМ. Обе чешские АЭС, "Дукованы" (на юго-востоке страны) и "Темелин" (на юго-западе страны), перейдут в ближайшее время на использование топлива американской Westinghouse при том, до сих пор обе станции получали продукцию "Росатома", сообщило в среду издание Е15. Россия может выключить свет в Соединенных Штатах, пишет СМИ

"АЭС "Дукованы" начнет использование топлива компании Westinghouse с конца этого года, АЭС "Темелин" приступит к этому на несколько месяцев позднее. До сих пор обе станции работали на топливе компании ТВЭЛ, входящей в состав "Росатома". Решение о замене поставщиков топлива, принятое (оператором чешских АЭС) холдингом ČEZ в марте 2023 года, вызвано соображениями национальной безопасности", — сообщило издание со ссылкой на представителей ČEZ.

Обе чешских АЭС, "Дукованы" и "Темелин", были построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" запущена в 2002 году, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт.

В настоящее время подходит к концу тендер на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", в котором после исключения из конкурса в январе этого года кабмином республики фирмы Westinghouse остались два участника — французская компания EDF и корейская KHNP. При этом не исключается, что проект будет расширен до сооружения нескольких блоков на обеих станциях.