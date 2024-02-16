МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Импорт Евросоюзом нефти и газа из России в 2023 году сократился в пять раз в годовом выражении — до 29 миллиардов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Евросоюз не продлит соглашение о транзите российского газа через Украину

Так, закупки нефти в денежном выражении снизились в 5,9 раза — до 9,3 миллиарда евро. В то же время в физическом выражении импорт уменьшился лишь на 11% — до 21,3 миллиона тонн.

"Черное золото" продолжили закупать Болгария (5,5 миллиона тонн за год), Венгрия (4,7 миллиона тонн), Чехия (4,3 миллиона тонн), Словакия (4,6 миллиона тонн), а также Польша (1,15 миллиона тонн), Нидерланды (831 тысяча тонн) и Австрия (9,3 тысячи тонн).

Импорт нефтепродуктов сократился в физическом выражении в 9,6 раза, до 4,2 миллиона тонн на 3,1 миллиарда евро. Основными покупателями были Греция (841 тысяча тонн), Германия (771 тысяча тонн) и Бельгия (702 тысячи тонн).

Поставки Россией газа в ЕС уменьшились на четверть, до 22,4 миллиона тонн, а в денежном выражении — в 2,9 раза, до 16,7 миллиарда евро. Крупнейшим покупателем была Венгрия (4,7 миллиона тонн), далее следуют Греция (3 миллиона тонн) и Бельгия (2,8 миллиона тонн).

В целом товарооборот России и ЕС упал до 88,9 миллиарда евро, что в 2,9 раза меньше показателя годом ранее. При этом импорт ЕС сократился в четыре раза — до 50,6 миллиарда евро, а экспорт — на треть, до 38,3 миллиарда евро.

Евросоюз с 2022 года вводит санкции против поставок энергоносителей из России: первым, еще летом того года, под запрет попал уголь, а в конце года были введены ограничения на нефть. В 2023 году начали действовать санкции на нефтепродукты.

Европейский рынок был исторически главным для российских газовиков, поставки туда газа в прошлом достигали 150 миллиардов кубометров и выше. Однако в 2022 году, после физического уничтожения "Северных потоков", а также санкций против альтернативных маршрутов поставок — экспорт из России существенно снизился. Поставки газа "Газпромом" в дальнее зарубежье по итогам 2022 года упали примерно на 85 миллиардов кубометров, до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на ЕС.