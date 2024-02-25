МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Жители Германии платят сейчас за электричество, отопление и топливо на 41% больше, чем в феврале 2021 года, сообщила в воскресенье медиагруппа Funke со ссылкой на исследование портала Verivox. В Германии раскрыли важность восстановления отношений с Россией

"Спустя три года после начала энергетического кризиса, цены на отопление, электричество и топливо все еще на 41% выше докризисного уровня", — пишет издание Berliner Morgenpost, входящее в медиагруппу.

В анализе Verivox использовалась усредненная модель, в которой домохозяйство состоит из трех человек и в год потребляет энергию на отопление в объеме 20 тысяч кВт·ч, электроэнергию в объеме 4 тысяч кВт·ч и проезжает на машине 13,300 тысячи километров. В ценах февраля 2021 года на это ушло бы 3,772 тысячи евро, в то время как сейчас — 5,306 тысячи евро.

В последние годы Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.

В Москве подчеркивали, Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.