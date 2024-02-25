СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — ПРАЙМ. Крым намерен подать несколько исков к Киеву по возмещению ущерба от энергетической блокады, сумма которого превышает пять триллионов рублей, заявил председатель парламента республики Владимир Константинов. В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года

"Сейчас мы завершаем подсчет ущерба от энергоблокады. Предварительно, он оценивается в сумму более 3 триллионов рублей. Вместе с Общественной палатой Крыма мы также подготовим иск, устанавливающий право крымчан на получение компенсации понесенных в результате блокады убытков, — это порядка 2 триллионов рублей. Кроме того, планируем участвовать в подготовке исков от наших предприятий", — написал Константинов в своем Telegram-канале, ссылаясь на эфир "Соловьев Live"

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС — "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.