МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В попытке сохранить заработанное россияне часто начинают искать удачный для этого момент. В беседе с агентством "Прайм"  начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин рассказал, когда наступит "золотое время" для скупки долларов и евро.

"Золотое время" для покупки валюты с целью диверсифицировать свои сбережения — всегда. Никто не знает, где "дно или потолок" у курса валюты, поэтому правильнее покупать ее каждый месяц на часть сбережений", — объяснил он.

Денежные купюры.

Берем риски на себя. Какую валюту стоит купить сейчас

Сейчас валюту разумно покупать для того, чтобы приобретать акции США либо европейских компаний, считает собеседник агентства. Для покупки валюты в спекулятивных целях сейчас неподходящее время: действия центральных банков очень сложно предсказать в период турбулентности.

"Банк России неоднократно заявлял, что ему не нужен слабый или крепкий рубль, а нужен стабильный рубль. Диапазон 72-75 рублей за доллар уже привычен и для населения, и для бизнеса", — считает аналитик.

При этом у ЦБ РФ есть все инструменты для сдерживания девальвации, так что инвесторы, которые пытаются сейчас конвертировать рубли в валюту (играют против рубля), могут ничего не выиграть.

До последнего времени поддержку рублю оказывали три фактора:

  • высокие уровни нефтяных цен, обеспечивают стабильно высокий приток валюты в РФ и позволяет компенсировать усилившийся в последний месяц отток средств иностранных инвесторов с российского рынка;
  • прочность внешних счетов, высокий уровень резервов и относительно низкий внешний долг, что выгодно отличает РФ от других стран с развивающимися экономиками;
  • ожидания новых повышений ключевой ставки ЦБ, что вместе со стабильностью обменного курса позволяет сохранять инвестиционную привлекательность вложений в российские активы.

Вместе с тем к середине ноября усилилась напряженность в геополитике, что стало триггером рублевого ослабления. Тревогу у инвесторов вызвали миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС и усиление антироссийской риторики со стороны Запада.

Собеседник агентства напомнил: в отношении валют, также как и с другими активами, работает правило "не держи все в одной корзине", но, к примеру, инвестор, который держит кэш в рублях, долларах или евро, на данный момент не сберегает, а теряет из-за инфляции. 

Рост наличности в инвестиционных портфелях усиливает спрос на традиционные инструменты хеджирования рисков — доллар США, швейцарский франк, йену и золото. Имея три валюты на руках и понимая, что срок сбережений/инвестиций хотя бы от 1-3 лет, оптимально покупать акции компаний без долгов, которые проводят обратный выкуп, платят дивиденды и имеют качественный менеджмент.

"Денежная масса во всем мире исторически постоянно растет, и этот тренд будет продолжаться. Поэтому в портфель лучше включать не валюты, а акции в разных валютах", — аргументировал Кучин.