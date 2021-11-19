МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В попытке сохранить заработанное россияне часто начинают искать удачный для этого момент. В беседе с агентством "Прайм" начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин рассказал, когда наступит "золотое время" для скупки долларов и евро.

"Золотое время" для покупки валюты с целью диверсифицировать свои сбережения — всегда. Никто не знает, где "дно или потолок" у курса валюты, поэтому правильнее покупать ее каждый месяц на часть сбережений", — объяснил он.

Берем риски на себя. Какую валюту стоит купить сейчас

"Банк России неоднократно заявлял, что ему не нужен слабый или крепкий рубль, а нужен стабильный рубль. Диапазон 72-75 рублей за доллар уже привычен и для населения, и для бизнеса", — считает аналитик.

При этом у ЦБ РФ есть все инструменты для сдерживания девальвации, так что инвесторы, которые пытаются сейчас конвертировать рубли в валюту (играют против рубля), могут ничего не выиграть.

До последнего времени поддержку рублю оказывали три фактора:

высокие уровни нефтяных цен, обеспечивают стабильно высокий приток валюты в РФ и позволяет компенсировать усилившийся в последний месяц отток средств иностранных инвесторов с российского рынка;

прочность внешних счетов, высокий уровень резервов и относительно низкий внешний долг, что выгодно отличает РФ от других стран с развивающимися экономиками;

ожидания новых повышений ключевой ставки ЦБ, что вместе со стабильностью обменного курса позволяет сохранять инвестиционную привлекательность вложений в российские активы.

Вместе с тем к середине ноября усилилась напряженность в геополитике, что стало триггером рублевого ослабления. Тревогу у инвесторов вызвали миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС и усиление антироссийской риторики со стороны Запада.

Собеседник агентства напомнил: в отношении валют, также как и с другими активами, работает правило "не держи все в одной корзине", но, к примеру, инвестор, который держит кэш в рублях, долларах или евро, на данный момент не сберегает, а теряет из-за инфляции.

Рост наличности в инвестиционных портфелях усиливает спрос на традиционные инструменты хеджирования рисков — доллар США, швейцарский франк, йену и золото. Имея три валюты на руках и понимая, что срок сбережений/инвестиций хотя бы от 1-3 лет, оптимально покупать акции компаний без долгов, которые проводят обратный выкуп, платят дивиденды и имеют качественный менеджмент.

"Денежная масса во всем мире исторически постоянно растет, и этот тренд будет продолжаться. Поэтому в портфель лучше включать не валюты, а акции в разных валютах", — аргументировал Кучин.