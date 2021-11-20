МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. В условиях превышения спроса над предложением на реальные предновогодние скидки на новые машины автолюбителям можно не рассчитывать. Дилерам нет нужды избавляться от стоков и стимулировать это дисконтированием — ведь не исключено, что в 2022 году машины могут стать еще менее доступными, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Страховщик назвал самые дорогие конструктивно погибшие авто

ПРАЗДНИК БУДЕТ ТОЛЬКО У ПРОДАВЦОВ

Динамика на авторынке такая — предложение не может удовлетворить спрос, особенно в сегменте новых автомобилей, что приводит к росту цен, как на рынке подержанных машин, так и машин с конвейера.

При этом очереди на новые авто иногда растягиваются чуть ли не на полгода — автопроизводители периодически останавливают производство из-за нехватки материалов, в основном микросхем и электроники. Фокус покупателей перемещается на б/у машины, ведь, судя по всему, преодолеть кризис полупроводников удастся не ранее второго полугодия 2022 года, особенно учитывая проблемы с логистикой в американских и азиатских портах, отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Де-факто спрос сейчас на таком уровне, что скидки, скорее всего, будут чисто формальными. То есть, если машина сейчас стоит миллион, то за тот же миллион ее и будут продавать, предварительно поменяв ценник на 1,1-1,2 миллиона. Для автосалонов предновогодний период обещает быть чуть ли не самым прибыльным отрезком времени в этом году", — считает он.

Так что, даже если торг и будет иметь место, то будет минимальным, поскольку авторынок сегодня — это целиком и полностью рынок продавца, где он имеет все возможности выставлять свои условия. Поэтому ждать какого-либо серьезного снижения цен на автомобили в декабре-январе не стоит. По оценкам экономиста, оно будет "чисто визуальным", в пределах 2-3%.

Под конец 2021 года у российских дилеров лишних машин не осталось, и с учетом высокого спроса единственно возможные скидки — это те, которые будут сделаны на заведомо завышенный ценник, уверен и генеральный директор Gruzdev Analyze Александр Груздев.

Новогодние скидки дилеры обычно предоставляют тогда, когда у них возникает необходимость под Новый год реализовать запасы автомобилей актуального модельного года.

"И в этом заключается одна из особенностей российского авторынка: покупателям при покупке нового авто важен именно год выпуска, а не год первой продажи, как это принято, например, в США или в странах Европы", — поясняет эксперт.

ЗАБУДЬТЕ О СКИДКАХ

Генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский советует забыть на ближайший год слово скидки в авторитейле и выбрать для себя правильную модель поведения. Если нужен автомобиль — надо покупать сейчас. Есть возможность подождать или потребности в замене автомобиля нет — то лучше подождать. "Дело не в марке". Какие авто самые опасные при аварии

"Быть может, после возобновления необходимых поставок рынок получит новый уровень балансирования, и мы вернемся к классической модели продаж со скидками и предложениями от дилеров и импортеров", — надеется специалист.

Однако проблема с полупроводниками и другими комплектующими просуществует, скорее всего, достаточно долго. По мнению Ольховского, дефицит автомобилей сохранится до конца 2022 года, если ситуация по коронавирусным ограничениям будет смягчаться. А если нет, то гораздо дольше. И в этот период машины дешеветь точно не будут.

"Цены будут расти, но достаточно плавно, пока не достигнут того предела, когда спрос совсем остановится. Никто из импортеров не знает этот уровень, а значит, все будут повышать цены до предела уровня спроса", — считает он.

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль также не готов обещать традиционных новогодних скидок на новые автомобили в 2021-м. Дело в том, что большинство тех моделей, которые поступают дилеру, уже закреплены за определенным покупателем по предоплате. Либо приходят свободные машины, но дилер вынужден продавать их с максимальной маржинальностью, чтобы сохранить рентабельность бизнеса.

"Аренда помещения, зарплата сотрудникам — все это не позволяет автосалонам продавать автомобили с дисконтом", — объясняет он.

Большинство клиентов, планирующих приобрести новый автомобиль в ноябре-декабре, получат его уже в 2022 году. К тому же, к концу года снизится трафик и в российских автосалонах. "Невосстановившиеся доходы граждан, ожидание повышения цен не только на автомобили, но и на продуктовую корзину, а также новых ограничений — все это сильно влияет на потребительский спрос", — убежден Мигаль.

Следовательно, про дисконт в авторитейле можно забыть, как минимум, на год, до восстановления производства комплектующих для автопрома.

МАШИНЫ ЕСТЬ — УЖЕ ХОРОШО

То, что авто есть в наличии, уже хорошо, успокаивают эксперты. Потому что непонятно, что будет с доступностью в первом квартале будущего года, и какая будет цена. Подержанные авто в России подорожали на 42% за 10 месяцев

По подсчетам генерального директора ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Терлюкевича, текущие цены на автомобили лишь приблизились к уровню цен в валюте на начало 2014 года.

Между тем, российский авторынок всегда ориентировался и будет ориентироваться на покупателей — только от них зависит, покупать товар или нет. Эксперт приводит такой пример: несколько лет назад покупатель тратил на отдых за границей 20% от стоимости автомобиля.

Сейчас тот же покупатель тратит за неделю пребывания на море в нашей стране уже 40% от текущих цен на средний авто. Но "дефицит моря" в отличие от проблем с полупроводниками не случился — и это всего лишь "следствие выбора покупателя", считает он.

Сложно представить возможность снижения цен на автомобили, когда даже АвтоВАЗ объявляет о предстоящем удорожании. Однако, если курс рубля укрепится к мировым валютам, такая вероятность все же есть.