IT-специалист Жук объяснил алгоритм действий при включении режима невидимки в WhatsApp
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Иногда нам нужно скрыть некоторую информацию от своих контактов в WhatsApp, причины для этого у каждого могут быть свои. Для начала можно сделать самое простое — отключить отображение времени, когда вы были онлайн, рассказывает агентству "Прайм" старший инженер-программист компании "Рексофт" Максим Жук.
"Если выбрать профиль "Никто", тогда данные о последнем запуске приложения вами будут не доступны ни одному из ваших контактов. Там же можно отключить функцию показа "Отчетов о прочтении", тогда ваши собеседники не будут видеть, что вы прочли сообщение, отправленное вам. Визуально на их устройствах будет видно, что сообщение вам доставлено, но вы его еще не открыли", — говорит специалист. Проще говоря, две галочки внизу сообщения будут для вашего контакта оставаться серыми, а не голубыми, что означает – сообщение доставлено, но не прочитано.
Кроме этого, в настройках конфиденциальности можно запретить отображение фотографии, статуса, сведений о вас и вашем местоположении, сказал Жук.
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