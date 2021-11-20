МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Иногда нам нужно скрыть некоторую информацию от своих контактов в WhatsApp, причины для этого у каждого могут быть свои. Для начала можно сделать самое простое — отключить отображение времени, когда вы были онлайн, рассказывает агентству "Прайм" старший инженер-программист компании "Рексофт" Максим Жук.

Специалист рассказал о распространенных мошеннических схемах в WhatsApp надо запустить приложение WhatsApp у себя на смартфоне, перейти в раздел "Настройки", далее во вкладку "Аккаунт", подраздел "Конфиденциальность" и "Был(-а)". Появится всплывающее окошко с выбором "Все", "Мои контакты" и "Никто".

"Если выбрать профиль "Никто", тогда данные о последнем запуске приложения вами будут не доступны ни одному из ваших контактов. Там же можно отключить функцию показа "Отчетов о прочтении", тогда ваши собеседники не будут видеть, что вы прочли сообщение, отправленное вам. Визуально на их устройствах будет видно, что сообщение вам доставлено, но вы его еще не открыли", — говорит специалист. Проще говоря, две галочки внизу сообщения будут для вашего контакта оставаться серыми, а не голубыми, что означает – сообщение доставлено, но не прочитано.

Кроме этого, в настройках конфиденциальности можно запретить отображение фотографии, статуса, сведений о вас и вашем местоположении, сказал Жук.