МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Покупки онлайн с помощью смартфона безопаснее делать, не используя приложения, а через сайты, хоть первый вариант удобнее, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ имени Баумана Виталий Вехов. Эксперт рассказал о скрытых настройках против мошенников в смартфоне

По его словам, если человека обманут, то есть спишут деньги, но не пришлют товар, то вернуть потраченные таким образом средства будет сложно.

"Я не пользуюсь приложениями магазинов, я пользуюсь официальными сайтами. На сайте худо-бедно можно отследить по договору, кто этот сайт или страницу сайта арендовал и использовал. Если вас обманут там, то вы сможете найти "концы" и в правовом порядке взыскать ущерб, который был вам причинен. А вот по приложению определить лицо, с которого взыскивать деньги, сложно", – объяснил эксперт.

Единственный способ обезопаситься при оплате покупок через приложение магазина –скачать его с проверенного сайта, иначе риск потерять деньги будет очень велик.

"Когда вы заходите на официальный сайт магазина, то там всегда можно скачать его приложение. Если вы действительно хотите пользоваться мобильным приложением для покупок, то устанавливать его на смартфон можно только с официального сайта проверенной организации, тогда будет гарантия безопасности", – подчеркнул Вехов.

Он добавил, что нельзя устанавливать приложение, которое предлагает навязчивая всплывающая реклама, потому что это с вероятностью 60% фейковое приложение. "Если хотите точно не фейковый софт, то скачивайте его через официальный сайт того или иного магазина", — заключил профессор.

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