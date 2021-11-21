МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. К сожалению, визуально, тактильно и на вкус определить наличие пальмового или другого растительного масла в сыре очень сложно — недобросовестные производители скрывают это вкусовыми добавками. Ряд методов позволяет заподозрить "пальму", но лучше всего ориентироваться на цену — шанс столкнуться с добавками больше в относительно недорогих сортах, рассказывает агентству "Прайм" шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев.

"Существует маркировка "сырный продукт" — это продукты, содержащие растительные жиры. Сыром же можно называть только продукт из молока", — обращает внимание специалист.

Сегодня все чаще на прилавках можно увидеть маркировки СЗМЖ (товары с заменителями молочных жиров), а также БЗМЖ (товары без заменителей молочных жиров), к которым как раз и относится сыр, отмечает Матвеев. Россияне стали меньше воровать алкоголь и продукты

Как правило, дорогие сыры, сыры с плесенью, сыры типа камамбер или бри в 99% случаев сделаны из молока и практически не подделываются, считает он.

Есть неоднозначные методы, позволяющие заподозрить применение "пальмы" — например, при нарезании полутвердый сыр с такими добавками может ломаться и крошиться. Можно оставить кусочек сыра при комнатной температуре на некоторое время. Натуральный через некоторое время засохнет, а на подозрительном выступят капельки масла. Но все это возможно и при нарушении технологии производства.

Специалист советует выбирать проверенных производителей, обращать внимание на маркировки и не покупать самые дешевые продукты на прилавке.