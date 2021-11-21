МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Как правило, самый горячий сезон новогодних скидок начинается с середины декабря — витрины магазинов пестрят объявлениями об акциях и праздничных скидках, начинается приятная предновогодняя суета. Даже в этом году, ознаменовавшемся серьёзным ростом цен, перед праздниками можно будет с определенной выгодой купить товары из праздничного ассортимента, скоропортящиеся продукты и даже приобрести что-то полезное для дачи.

С ПРИЦЕЛОМ НА ВЕСНУ

Предновогодние распродажи — это традиционный и способ избавления от товаров, залеживающихся на складах компаний, а для покупателей — возможность купить желаемое дешевле, рассуждает доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева. Разделение крупных компаний может быть признаком рыночного пика

"Традиционно зимой можно с выгодой купить товары для дачи — в это время года магазинам нужно реализовать товар, чтобы освободить место для новых поступлений в весенний период", — говорит она.

Начинается волна скидок на зимние коллекции одежды и обуви, ведь после Нового года в магазинах начнёт появляться весенняя коллекция.

Со второй половины ноября супермаркеты и сетевые магазины запускают сезонные предложения и обновляют перечень товаров со скидками, как по картам лояльности, так и без них.

Это также способствует снижению цен на массу товаров — от бытовой химии до бакалеи и молочных продуктов, рассказывает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Как правило, скидочный новогодний сезон длится как минимум до середины января, но чаще ритейлеры продлевают его до февраля.

АНАНАСЫ В ШАМПАНСКОМ

Обычно в канун зимних праздников снижаются цены на кондитерские товары в подарочных наборах новогодней тематики, с символами наступающего года. В России может подорожать пиво

Дело в том, что после праздников покупка таких наборов становится неактуальной, а длительного хранения в течение года продукты не выдержат, поясняет доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

"Стараясь избежать затаривания и, как следствие, ненужных издержек, магазины сбывают сезонный товар с существенными скидками, объявляются так называемые акции", — добавляет она.

В качестве таких акционных продуктов торговые сети предлагают шампанское и игристые вина, конфеты, фрукты (апельсины, мандарины, сезонные яблоки), учитывая повышенный спрос на них перед Новым Годом.

Коган тоже советует обращать внимание на сезонные фрукты — цитрусовые, гранаты. "Цены на них снижаются чуть ли не в два-три раза по сравнению с теми месяцами, когда импортеры ждут урожаев", — полагает он.

Также стандартная история для зимы — это дешевеющее мясо, спрос на которое снижается после сезона отпусков. Особенно это заметно по курятине, спрос на которую достаточно высокий не только в теплые месяцы.

БЕЗ СУЕТЫ

"Статистика по розничным товарам показала, что в США население стало покупать продукты и подарки для рождественских и новогодних праздников раньше обычного, чтобы избежать толчеи и сезонного подорожания. Вполне вероятно, что подобную модель поведения изберут и россияне, а торговля традиционно рассчитывает на декабрьский бум продаж", — предполагает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников. Пора привыкнуть к росту цен на продукты

В последние дни декабря могут подешеветь товары из праздничного ассортимента и скоропортящиеся товары (к примеру, молочные продукты, спрос на которые к тому же падает в разгар праздников).

То же будет с брендированными для Нового года подарками — наборами конфет с изображением Деда Мороза и новогодними поздравлениями.

Вместе с тем, в период распродаж эксперты не советуют поддаваться желанию скупить все, на что сбрасывают цены — пользуясь ажиотажным спросом, товарные сети могут выкладывать на прилавки с акционными товарами и продукцию с ограниченным или истекающим сроком годности.