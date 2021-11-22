МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Потребительская инфляция в США уже шесть месяцев подряд не опускается ниже 5% год к году и мантра ФРС о "временном" характере ценового давления выглядит все менее убедительной. Однако инфляция не ограничивается одними лишь США и является глобальным явлением, хотя ситуация в разных странах выглядит по-разному.

Похоже, что мы наблюдаем фундаментальный сдвиг в подходе центробанков развитых стран к денежно-кредитной политике, и это имеет далеко идущие последствия. Большинство регуляторов имеют как минимум двойной мандат (обеспечение ценовой стабильности и устойчивого экономического роста, а также, возможно, и максимальной занятости). Это вынуждает их искать соответствующий баланс.

Складывается впечатление, что сегодня в развитых странах во главу угла ставится экономический рост, и зачастую это происходит за счет ценовой стабильности. Вероятно, свою роль здесь играет и высокий уровень госдолга, свойственный странам DM, который при прочих равных может снизиться за счет инфляционного фактора.

Кроме того, за последние десятилетия заметно изменилось отношение развитых стран к дефициту бюджета: они больше не боятся финансировать его путем эмиссии госдолга, если этого требует экономическая ситуация. Сегодня сложилась довольно уникальная ситуация, при которой правительства имеют возможность занимать под отрицательные реальные (а иногда и номинальные) ставки. Эта ситуация, вероятно, будет всех устраивать как минимум до тех пор, пока не возникнет реальной угрозы обрушения долгового рынка.

Почему не стоит опасаться девальвации рубля

Например, текущий прогноз Банка России от 22 октября предполагает, что по итогам 2021 года потребительская инфляция в стране вырастет на 7,4-7,9%, а ВВП РФ – на 4-4,5%. Аналогичные прогнозы регулятора (базовый сценарий) по ИПЦ на 2022 и последующие годы составляет около 4%, а по темпам роста ВВП РФ на 2022-2024 года – 2-3%. Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экономистов предполагает, что рост потребительской инфляции в США по итогам 2021 и 2022 годов составит 4,5% и 3,6% соответственно, а ВВП страны за этот период вырастет на 5,5% и 3,9% соответственно. Иными словами, ФРС может позволить себе "отставать от жизни" и не спешить с ужесточением денежно-кредитной политики, хотя риторика некоторых ее представителей в последнее время заметно ужесточилась. А Банк России, напротив, между борьбой с инфляцией и стимулированием экономического роста выбирает первый вариант. Скорее всего, это обусловлено тем, что стимулирование экономического роста не является частью его мандата.

В целом инфляция стимулирует потребление "здесь и сейчас", так как люди стремятся потратить деньги, пока они не обесценились. Если же постоянный рост производительности труда провоцирует перманентное снижение потребительских цен, то люди более склонны откладывать потребление "на потом", когда на ту же сумму денег они смогут купить больше товаров.

Все вышесказанное позволяет предположить, что центробанки развитых стран не будут спешить с ужесточением денежно-кредитной политики, и это чревато дальнейшим раскручиванием инфляционной спирали.

Для финансовых рынков это будет означать еще большую концентрацию инвестиций в про-рисковых активах. Похоже, что у инвесторов нет особых альтернатив, кроме как покупать акции (рынок драгметаллов несопоставимо мал, и они не генерируют денежного потока). Однако высокая неопределенность, обусловленная неясными перспективами пандемии, дальнейшей инфляционной динамики, перебоями в цепочках поставок и прочими обстоятельствами, скорее всего, будет провоцировать периодическую переоценку ожиданий по денежно-кредитной политике ведущих ЦБ. А это, в свою очередь, чревато волатильными приливами и отливами на финансовых рынках.