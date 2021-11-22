МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Спрос на инвестиции в золото усилился в последние недели. В чем причина и сохранится ли интерес к драгоценному металлу, объясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Главной причиной усиления темпов роста вложений физлиц в золото в 2021 году стала позитивная динамика цен на золото в 2020 и 2019 годах. Напомним, что в прошлом году цена на золото выросла на 25%, а в 2019 году – на 18%.

Основными факторами роста цен на золото стали глобальная рецессия из-за пандемии COVID-19, повышенная неопределенность в отношении перспектив мировой экономики, ультрамягкая политика ведущих центробанков (ФРС, ЕЦБ) и риски стагфляции.

Инвестиционный спрос на золото сократился после появления эффективных вакцин от COVID-19 и уменьшения неопределенности, связанной с пандемией. Спрос на защитные активы снизился на сигналах уверенного восстановления мировой экономики благодаря набирающей ход вакцинации от коронавируса и масштабным монетарным и бюджетным стимулам. Также часть глобальной ликвидности, которая раньше могла бы пойти на инвестиции в золото, сейчас оттягивают на себя вложения в криптовалюты. Инвестиции в биткоин, эфир и другие криптоактивы являются популярными среди молодых инвесторов, их рассматривают как альтернативу традиционным активам, бумажным валютам и золоту.

В последние недели золото получило поддержку благодаря новому витку роста глобальной инфляции и отсутствию жесткой реакции со стороны ключевых центробанков.

Как развитые страны раскручивают инфляцию и что получит мировая экономика

Ускорение инфляции наблюдалось по широкому спектру товаров и услуг, что вместе с ростом инфляционных ожиданий оказывает давление на ФРС и ЕЦБ. Однако центробанки развитых стран не спешат повышать процентные ставки и пока начали постепенно снижать объемы программ количественного смягчения.

Реальные процентные ставки в долларах и евро находятся на рекордных минимумах, что оказывает поддержку золоту. Золото, как инвестиционный актив, не приносит процентного дохода. Поэтому чем ниже реальные процентные ставки, тем выше цена на золото, и наоборот.

Резкое ужесточение финансовых условий может привести к стагфляции и угрожает пузырями на рынках акций, облигаций и недвижимости. В этих условиях возрос спрос инвесторов на защитные активы – мы видим, что золото снова приближается к отметке $1900 за унцию, несмотря на рост доллара.

Также спросу на золото способствует новая волна пандемии COVID-19 и угроза возвращения карантинных ограничений.

В ближайшие месяцы инфляция в США может превысить 7%, а ожидания рынка по возвращению инфляции к целевым 2% сдвинулись с 2022 на 2023 год. На этом фоне ожидаем сохранения высокого спроса на золото до конца этого года и в начале 2022 года.

Во второй половине 2022 года ожидаем снижения спроса инвесторов на золото.

В базовом сценарии полагаем, что в 2022 году глобальная экономика продолжит восстановление после коронакризиса, а инфляция начнёт замедляться по мере преодоления кризиса предложения и стабилизации цен на сырьевые товары.

Полагаем, что ФРС и ЕЦБ к середине следующего года свернут программы экстренного предоставления дешевой ликвидности (QE). ФРС во второй половине следующего года, вероятно, начнёт повышать процентную ставку.

Ужесточение монетарной политики ФРС и восстановление экономики США, вероятно, приведут к росту рыночных ставок, цель по 10-летним гособлигациям США – 2%. На этом фоне ожидаем продолжения нисходящего бокового движения по золоту.

Целевой ориентир по золоту на 2022 год – $1600 – 1800 за тройскую унцию.