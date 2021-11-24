МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Президент США Джо Байден намерен поставить 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны, общий объем которого превышает 600 млн, чтобы способствовать снижению цен, сообщил Белый дом. Эксперты, которых опросил "Прайм", дали свои оценки этому шагу и поделились ожиданиями относительно дальнейших цен на сырье.

США "ДАВЯТ" НА ОПЕК

Помимо прочего, Белый дом пообещал продолжать давление на группу ОПЕК, чтобы она увеличивала предложение более высокими темпами, чем это было согласовано непосредственно участниками консорциума. Америка вступила на тропу войны с рынком нефти

Некоторые представители организации выразили мнение, что ее планы по увеличению добычи могут быть пересмотрены, если другие страны начнут распродажу стратегических резервов, отмечает директор аналитического департамента "Инвестиционный Банк "Синара" Кирилл Таченников.

"Однако на данный момент нельзя считать эти заявления отражающими официальную позицию картеля, которая будет озвучена 2 декабря", — замечает он. При этом эксперт допускает, что ряд стран ОПЕК+, включая Россию, могут высказаться в пользу дополнительного увеличения добычи, особенно с учетом сохраняющихся высоких цен.

На министерской встрече ОПЕК+ 4 ноября представители стран — участниц соглашения приняли решение увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в декабре, напоминает аналитик "Фридом Финанс" Сергей Пигарев.

"Пересмотр этого решения маловероятен, — полагает он. — Тем не менее на встрече, которая пройдет 2 декабря, ОПЕК+ может приостановить повышение квот на добычу в январе 2022 года".

Специалист отмечает, что в январе обычно наблюдается сезонное ослабление спроса на нефть и нефтепродукты. "Дополнительное давление на спрос в ближайшие месяцы может оказать заболеваемость Covid-19 и другими сезонными инфекциями", — допускает Пигарев. Поэтому пауза в увеличении добычи со стороны ОПЕК+ в январе выглядит для него весьма вероятной.

"Мы не ожидаем снижения добычи ОПЕК+, — делится он. — Такие меры консорциум может принять лишь в случае резкого снижения цен, примерно до 50-55 долларов за баррель Brent".

Аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева считает наиболее вероятным решение ОПЕК+ на встрече 2 декабря продление текущих условий соглашения, то есть очередное увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки.

"Подтверждением могут служить заявления Министра энергетики ОАЭ, что ОПЕК+ уже в первом квартале 2022 года ожидает избыточного баланса на рынке нефти, и дополнительно увеличивать предложение в этих условиях нет смысла, — считает она. — К тому же высвобождение объемов из запасов рядом стран, заявленное вчера, снимет напряженность на рынке в конце текущего года и начале следующего, когда спрос на сырье обычно невысок".

Это решение будет укладываться в стратегию ОПЕК+, направленную на снижение объема запасов нефти в мире, полагает специалист.

ЦЕНЫ БУДУТ РАСТИ

Новость о прямых продажах нефти из стратегических запасов США объемом 18 млн баррелей и еще 32 млн баррелей с обязательным последующим возвратом оказалась не слишком значимой для ценовой конъюнктуры, и рынок уже "отыграл" ее. Еще меньше впечатление на рынки произвело заявление министерства нефти и природного газа Индии о намерении выпустить 5 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва в координации с рядом других стран. Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти на рынок

А финансовый конгломерат Barclays вчера, 23 ноября, повысил свой прогноз по средним ценам на 2022 год на $3 (до $80 и $77 для Brent и WTI соответственно).

"Банк считает, что несмотря на ожидаемый избыток нефти в первом квартале 2022 года низкий уровень запасов нивелирует возможность для значительного падения цен, — отмечает Лукичева. — Поэтому среднегодовая цена ожидается на довольно высоком уровне — 77-80 долларов за баррель. Вероятно, Barclays ожидает сохранения высокой инфляции, что также будет оказывать поддержку стоимости сырья". В целом рынок нефти продолжит находиться под влиянием недостаточного предложения, ожидает эксперт.

Таченников, говоря о прогнозе "Инвестбанка "Синара", указывает на цену Brent на уровне 70 долларов за баррель в 2022 году и 80 долларов — в 2023-м.

"На наш взгляд, — рассказывает Пигарев об ожиданиях "Фридом Финанс", — средний уровень цен на Brent в 2022 году может находиться в диапазоне 60-65 долларов за баррель. Давление на котировки будут оказывать рост добычи нефти и укрепление доллара США по мере ужесточения денежно-кредитной политики".

В текущем году наблюдался существенный рост буровой активности в мире, отмечает эксперт. На конец октября, по данным Baker Hughes, количество активных буровых установок достигло 1 504, что на 48% превысило прошлогодний показатель. Количество буровых установок в США на 19 ноября достигло 461 единицы (на 99,6% больше), добавляет специалист. По его мнению, уже в январе рынок перейдет из состояния дефицита к профициту, без учета поставок из госрезервов, что будет оказывать давление на стоимость нефти.

В свою очередь, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило прогноз цены на российскую нефть марки Urals по итогам текущего года до 70,4 доллара, на 2022 год прогноз — до 64 долларов.

"АКРА пересмотрело свои майские ожидания, — отмечает Лукичева. — Текущий прогноз более соответствует текущей ситуации".

Прогноз "Открытие Recearch" по нефти сорта Urals на 2021 год составляет 70 долларов за баррель, на 2022 год — 76 долларов за баррель, уточняет она.

"Прогноз АКРА совпадает с нашим взглядом на ценовую динамику в 2022 году", — сообщает Пигарев из "Фридом Финанс".

БУДЕТ ЛИ НА РЫНКЕ ДЕФИЦИТ

По мнению экспертов, дальнейшая "распаковка" резервов во многом зависит от динамики цен и решений ОПЕК+. Если добыча не будет увеличена, а цены останутся выше 80 долларов за баррель, дополнительных продаж из стратегических запасов исключать нельзя, считает Таченников. Рынок нефти: США наносят ответный удар

Запланированные к продаже запасы, включая объемы, предложенные Японией, Южной Кореей, Китаем, Индией и Британией будут проданы в течение полутора-двух месяцев или даже быстрее, полагает он. Это создаст дополнительный "навес" около 1 млн баррелей в сутки, а общий объем предложения нефти на рынке с учетом продаваемых запасов уже в декабре окажется выше спроса.

По состоянию на 12 ноября стратегические запасы нефти в США составляли 606 млн баррелей, что при среднем объеме чистого импорта в 2021 году на уровне 3,17 млн баррелей в сутки является избыточным, рассуждает Пигарев. Поэтому Штаты не ограничены продажей заявленного объема из госрезервов. Уровень в 300-400 млн баррелей является комфортным с точки зрения энергетической безопасности США.

Специалист напоминает, что с начала 2021 года США уже продали около 32 млн баррелей из резервов. А помимо стратегических запасов в стране существуют коммерческие запасы нефти (на 12 ноября — 433 млн баррелей) и нефтепродуктов (791 млн баррелей также по состоянию на 12 ноября), уточняет он.

"При среднем уровне дефицита сырья в ноябре-декабре около 1 млн баррелей в сутки поставки могут полностью покрыть дефицит и даже привести к росту коммерческих запасов до конца года в зависимости от графика поставок из госрезервов США", — делает вывод эксперт.