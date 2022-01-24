МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. По разным данным, запасы газа на Украине находятся на крайне низком уровне, однако точных оценок с учетом непростой ситуации в стране нет. Отбор из транзитной трубы – крайняя мера, но Киев может пойти на нее в случае неблагоприятных погодных условий, если будут исчерпаны прочие источники. До конца зимы еще далеко, и вопрос о "транзитном воровстве" по-прежнему актуален. В целях экономии газа зиму на Украине закончат досрочно

По данным "Газпрома", наполненность украинских ПХГ находится на минимальных уровнях. По состоянию на 22 января она снизилась до 12,1 млрд кубометров. И это на 44,6% (9,7 млрд кубометров) меньше, чем в прошлом году, и на 3,2 млрд кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. На 24 января запасы "провалились" еще ниже 12 млрд кубометров.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль в конце декабря отмечал, что если не будет "стрессовых событий", то Украина пройдёт отопительный сезон спокойно. При этом недавно бывшая и.о. министра энергетики страны Ольга Буславец сообщила, что стране не хватает двух миллиардов кубометров газа в первом квартале, поэтому не исключен отбор (или воровство) транзитного газа.

Эту мысль транслировал и гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон – он указывал на потребность докупить для нужд страны уже в первом квартале 1,5 млрд кубометров газа за рубежом. В его письме в адрес президента Украины Владимира Зеленского, правительства страны и энергетического регулятора НКРЭКУ говорилось, в том числе, о необходимости прекратить пресловутый "отбор" транзитных объемов. Логика украинского чиновника проста: кража энергоносителя, предназначенного для европейских потребителей, даст ненавистному для властей в Киеве "Газпрому" основания ставить вопрос о надежности Украины как транзитера газа со всеми вытекающими отсюда последствиями. Зачем "кошмарить" "Газпром". На что готова Европа ради российского газа

А в начале января вышло интервью бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева украинским журналистам, в котором он подтвердил: необходимо импортировать не менее 2-3 млрд кубометров энергоносителя в первом квартале, а в случае отсутствия этих объемов станет неизбежным воровство из "транзитного" трубопровода, особенно если остаток зимы будет суровым. Отменить холода Киев не в силах даже при всей нелюбви к "Газпрому".

Существенно облегчить задачу оценки вероятности отбора, его возможных масштабов и, соответственно, последствий таких действий затруднительно без достоверных сведений о реальных запасах природного газа на Украине. Сообщалось, что "Нафтогаз" осуществил закупку газа в точке на границе со Словакией по цене, эквивалентной 5981 гривен за тыс. кубометров. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку это соответствует розничной цене на уровне примерно 8380 гривен за тысячу кубометров (около 300 долларов за тысячу "кубов"). Речь идет примерно о 3 млн "кубов" "реверсного" газа в сутки. Однако информации о том, сколько из этих объемов закачано в хранилища, а сколько потреблено, нет. Запад - Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью"

СКОЛЬКО ЖЕ У УКРАИНЫ ГАЗА?

В процессе изучения ситуации с запасами "Прайм" столкнулся с существенными расхождениями в оценках этого показателя. Так, по официальным данным профильного оператора "Укртрансгаз", на 8 января запасы в подземных хранилищах природного газа (ПХГ) Украины были на 43% меньше, чем годом ранее (13 млрд кубометров), а уровень заполнения составил 42%.

Однако специалисты, которых ранее опрашивал "Прайм", по-разному оценивали актуальные украинские запасы "голубого топлива", равно как возможность его замены на альтернативные источники энергии.

Кроме того, эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов указал, что доля "газовой" генерации в электроэнергетике Украины постепенно снижается. Все большую роль играют атомные станции (в 2020 году – 51% выработки), а на сегодняшний день, по данным Информационной системы по энергетическим реакторам МАГАТЭ, в стране действуют 15 атомных энергоблоков суммарной установленной мощностью 13,1 гигаватт. Все начнется с Азии. Грозит ли миру новый топливный кризис

Это обстоятельство, по-видимому, пока позволяет частично компенсировать нехватку природного газа. Однако устранить проблему недостаточных запасов энергоносителей на Украине в текущем отопительном сезоне оно, судя по настроениям как бывших, так и действующих высокопоставленных представителей украинской энергосистемы, не может.

От оценки реальных запасов природного газа на Украине воздерживается и директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

"Учитывая ту непростую ситуацию, которая сложилась в украинской энергетике, неудивительно, что есть расхождения в оценках, — говорит он. — Признаюсь, на месте украинских властей я бы вообще засекретил такую информацию, поскольку в нынешней реальности она чересчур чувствительна".

Не исключено, что и в самом деле заслуживающих полного доверия сведений о реальных объемах природного газа в украинских хранилищах в настоящее время нет, и имеющаяся в свободном доступе информация лишь вводит в заблуждение наблюдателей. А значит, и дать реальную оценку срокам и масштабам вероятного несанкционированного отбора из ГТС Украины на данный момент не представляется возможным. Однако если она начнется, это будет прямым нарушением действующих контрактов и даст "Газпрому" карт-бланш на их пересмотр, уверены эксперты и в России, и на Украине.