МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. С точки зрения информационной безопасности, есть несколько неочевидных, но потенциально фатальных ошибок в работе с ПК. Прежде всего, это подключение USB-устройств неизвестного происхождения. Это могут быть рекламные флешки, различные USB-гаджеты, вроде нагревателя для кружки, а также мышки, камеры и даже подброшенные зарядные кабели. Если вы не знаете, кто именно передал вам устройство — это не презент вашего маркетингового отдела и не покупка в официальном магазине — в нем может содержаться троян или другое деструктивное ПО. Об этом рассказывает агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова. Эксперты назвали главных жертв хакеров в 2022 году

"С помощью такого USB-оборудования мошенники выполняют целый класс атак — BadUSB: перепрошитое хакером устройство распознается ПК как другое и запускает, например, скрытый перехват данных и управление клавиатурным вводом или имитирует сетевую карту, внедряет в ПК вирус и т.п", — поясняет специалист.

По ее словам, еще одна опасная ошибка — добавление в исключения в антивирусе целых каталогов и системных папок.

В некоторых случаях стороннее ПО может конфликтовать с антивирусным продуктом, и производители предлагают внести весь каталог в исключения антивируса. "Но киберпреступники давно знают о подобных проблемах, и многие вредоносные программы записывают себя именно в эти каталоги, избегая таким образом проверки. Исключения необходимо задавать максимально узко, конкретизируя до конкретного исполняемого файла", — предупреждает эксперт. Обнаружены главные признаки взлома вашего смартфона

Третья опасная ошибка — установка ПО из неофициальных источников.

"Но самое сложное — это понять, официальный инсталляционный пакет вы скачиваете или нет, так как в поисковую выдачу может попасть и вредоносный сайт, если он идет как рекламный контент", — считает специалист.

Простой способ снизить риск — взять за правило проверять все инсталляционные пакеты на Virustotal перед их открытием и запуском, заключила Михайлова.