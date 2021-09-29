МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Троянцы-шифровальщики с приходом пандемии стали чаще тревожить пользователей, это связано со взломом удаленного доступа недостаточно защищенных компаний, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения "Доктор Веб" Борис Шаров. "Доктор Веб" рассказал, когда VPN безопасен

"Очень заметным для нас стало следующее явление: всем известные троянцы-шифровальщики, вымогатели, которые уже давно являются одной из главных головных болей для всей IT-индустрии, стали все больше тревожить пользователей", — сказал Шаров.

"Доктор Веб" выяснил, что такой рост объясняется взломом систем удаленного доступа к компаниям, которым не хватает "навыков безопасности". После того, как происходил взлом, злоумышленники "сносили" с компьютеров антивирус. Компьютеры страдали от вымогателей по причине того, что антивируса к тому времени на компьютере уже не было.

"Вывод людей на удаленку, организация работы вне офисов, которые традиционно были защищенными, неминуемо привел к тому, что атаки стали использовать бреши именно в модели удаленной работы. Причем и в малом, и в среднем, и в очень крупном бизнесе", — добавил гендиректор.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.

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